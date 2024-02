Les Rencontres de Neaufles Conférence « Le patrimoine bâti ou l’architecture vernaculaire dans la vallée de la Lévrière » Ruche 3D / Usine Vitrex Neaufles-Saint-Martin, mardi 5 mars 2024.

Les Rencontres de Neaufles Conférence « Le patrimoine bâti ou l’architecture vernaculaire dans la vallée de la Lévrière » Ruche 3D / Usine Vitrex Neaufles-Saint-Martin Eure

Dans le cadre des Rencontres de Neaufles.

Conférence animée par Anne Belhoste-Dugas, architecte, spécialiste de l’architecture traditionnelle locale et présidente de l’Association « Maisons Paysannes de l’Eure ». Elle vit et travaille à Mesnil-sous-Vienne.

Depuis quelques décennies, la construction des maisons, notamment dans la vallée de la Lévriere, a bien changé. Modifiant par ce fait même l’aspect général des villages, il y a par conséquent un intérêt certain de sauvegarder le patrimoine architectural des maisons individuelles existantes et de retrouver leur architecture dans les constructions, plus récentes ou à venir. Ce qui valorise les biens et en même temps, les villages… Que faire ?

Lors de cette conférence, on parlera de l’architecture locale et vernaculaire des maisons traditionnelles de la vallée de la Lévrière ou qui pourraient le redevenir…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 19:00:00

fin : 2024-03-05

Ruche 3D / Usine Vitrex 4 route de Vernon

Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie jmcomteneaufles@gmail.com

