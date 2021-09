Les Rencontres de Musiques Sacrées Vauvenargues, 26 septembre 2021, Vauvenargues.

Vauvenargues Bouches-du-Rhône Vauvenargues

Cette année, des concerts variés de différents styles et compositions.



Le 26 à 18h : Concert baroque pour Sopran, Alto/Baryton et ensemble instrumental. Oeuvres de A.Stradella, J.S. Bach, J.Freisslich,Ensemble Cosa Sento Barocco

Le 3 octobre à 18h : Musiques de la Renaissance des 16e et 17e siècles pour ensemble de flûtes à bec & clavier, Ensemble “Les Buis Sonnants”

Les Rencontres de Musiques Sacrées se déroulent dans l’église de Vauvenargues

musiqueavauvenargues@wanadoo.fr https://sites.google.com/site/musiqueavauvenargues

