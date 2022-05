Les Rencontres de Montmorillon – littérature et territoires – Montmorillon Cité de l’écrit Montmorillon Catégories d’évènement: Montmorillon

Du 10 au 12 juin prochain, la ville de Montmorillon proposera **« Les Rencontres de Montmorillon, littérature et territoires »** au cœur de la Cité de l’Écrit. Pour cette nouvelle formule, sur un format festival permettra à tous de partager et d’aller à la rencontre des auteurs. Cette année, les visiteurs auront la chance de découvrir en tant qu’invitée d’honneur, **Marie-Hélène Lafon.** Succédant au **Salon du Livre** créé par l’écrivaine **Régine Deforges en 1990**, la manifestation conjuguera les formats salon et festival et rayonnera sur l’ensemble du territoire. Elle associera une programmation thématique à l’ambiance chaleureuse et conviviale qui a fait le succès du Salon depuis 3 décennies. Lectures, rencontres, débat, dédicaces, repas, jeunesse… Un moment convivial à venir partagé en famille. _**Plus d’info sur montmorillon.fr**_

