Les Rencontres de Monthelon 2022, 28 juillet 2022, Montréal.

Rendez-vous les 28, 29 et 30 juillet aux 17ème Rencontres de Monthelon !

Conçues comme un voyage artistique, les Rencontres sont un moment hors du temps où le public se laisse guider à travers les différents espaces du château, au gré des spectacles et des propositions des nombreux artistes de tous horizons venus en résidence à Monthelon. C’est un moment festif et familial, pour petits et grands, où l’on peut voir et échanger, boire et manger, de jour et de nuit, en admirant les plus beaux couchers de soleil de la vallée du Serein entre les deux.

Cette année encore, vous pourrez profiter d’une programmation pluridisciplinaire faite de spectacles de cirque et de théâtre, de concerts, d’expositions mais aussi de performances dansées, parlées et chantées ! Et pour vous laisser le temps de tout voir, de tout faire et de tout expérimenter, la plupart des spectacles et des propositions se répéteront les 3 soirs, avec à chaque fois de nouvelles surprises !

Nous vous attendons dès 17h30 les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 pour clôturer le mois de juillet en beauté !

INFOS PRATIQUES