Les Rencontres de Monthelon 2022, 28 juillet 2022 17:30, Montréal.

Rendez-vous les 28, 29 et 30 juillet aux 17ème Rencontres de Monthelon !

Conçues comme un voyage artistique, les Rencontres sont un moment hors du temps où le public se laisse guider à travers les différents espaces du château, au gré des spectacles et des propositions des nombreux artistes de tous horizons venus en résidence à Monthelon. C’est un moment festif et familial, pour petits et grands, où l’on peut voir et échanger, boire et manger, de jour et de nuit, en admirant les plus beaux couchers de soleil de la vallée du Serein entre les deux.Cette année encore, vous pourrez profiter d’une programmation pluridisciplinaire faite de spectacles de cirque et de théâtre, de concerts, d’expositions mais aussi de performances dansées, parlées et chantées ! Et pour vous laisser le temps de tout voir, de tout faire et de tout expérimenter, la plupart des spectacles et des propositions se répéteront les 3 soirs, avec à chaque fois de nouvelles surprises !

Nous vous attendons dès 17h30 les jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 pour clôturer le mois de juillet en beauté !

INFOS PRATIQUES

Quand : Les 28, 29 et 30 juillet à partir de 17h

Où : Château de Monthelon, route de Montbard, Montréal, 89420

Un spectacle plein tarif : 10€

Un spectacle tarif réduit : 5€ (-18 ans / chômeurs / étudiants / adhérents / carte invalidité / groupe à partir de 8 personnes / carte famille nombreuse)

Des propositions gratuites

Buvette et restauration végétarienne sur place

Renseignements : 03 86 32 18 24 – contact@monthelon.org

AU PROGRAMME

FIN D’APRÈS-MIDI – À partir de 18h30



« KäLk »

CIE LES GUMS

Tous les jours

Cirque burlesque

À partir de 6 ans, 50min, plein air

PT : 10€ / TR : 5€

GUS SAUZAY

Jeudi 28 juillet

Performance marchée et parlée

Tout public, 2h, plein air

Gratuit

THE FUNKY MONKEYS

Vendredi 29 et samedi 30 juillet

Cirque : spectacle issu des cours d’acrobatie de Miriam de Sela

Tout public, 25 min, plein air

Gratuit

DÉBUT DE SOIRÉE – À partir de 20h30

« Bakana »

CIE DAS ARNAK

Tous les jours

Cirque tiré par les cheveux

À partir de 6 ans, 40 min, plein air

PT : 10€ / TR : 5€

« SandScapes »

UELI HIRZEL

Tous les jours

Performance

Tout public, 40 min, salle black box

Gratuit

TOMBÉE DE LA NUIT – À partir de 22h

« Amaan »

CIE TRANS’ART INT

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet

Théâtre – conte électro

À partir de 10 ans, 1h10, sous chapiteau

PT : 10€ / TR : 5€

« Le Tir Sacré »

CIE PETITE FOULE PRODUCTION

Tous les jours

Danse

À partir de 8ans, 50min, plein air

PT : 10€ / TR : 5€

« Canto Via »

ALMA PALACIOS, SOPHIE DAULL, PIERRE RAGU & SEBASTIEN APERT

Jeudi 28 juillet

Concert, voyage sonore et musical

1h, plein air

MØR COLLECTIVE

Concert performance

Samedi 30 juillet sous chapiteau

PT : 10€ / TR : 5€

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE…



… par des propositions offertes en continu

« Confessions of salvation »

CÉCILE GACON, RANKA PIFFOUX ET MOLLY GRUEY

Carte blanche créations plastiques

Gratuit

Roulotte végétalisée – FANNY MAZOYER

Collages baroques – Marlies Kataya

« Pistacol »

CIE TITANOS

Stand de création textile pour petits et grands

Familial, en continu plein air

« Jamboul à facettes »

KIM MARRO & LIAM LELARGE

Carte blanche cirque déambulatoire

Tout public, plein air

« Nos mondes intérieurs »

JEAN-BENOÎT MOLLET

Diffusion de courts-métrages

Tout public

… et plein d’autres propositions à découvrir chaque soir !