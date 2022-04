Les Rencontres de Moguériec Sibiril, 8 juin 2022, Sibiril.

Les Rencontres de Moguériec Sibiril

2022-06-08 14:00:00 – 2022-06-12

Sibiril Finistère Sibiril

Il s’agit d’un Festival de Littérature, de petit format (15 auteurs invités de reconnaissance nationale voire internationale) ouvert au plus grand nombre, dont l’objectif est la promotion de la lecture, de la Littérature mais aussi du territoire.

La partie proprement littéraire se déroule les samedi et dimanche sur l’esplanade du port de Moguériec avec soirée de lancement le vendredi à la librairie Livres in Room. Cafés-littéraires, Petit-Déjeuner littéraire, Tables-rondes, séances de dédicaces, Balade-Lectures s’échelonnent tout au long du week-end pour le plaisir de tous. Les repas du midi sont pris sur le port, partagés par public et écrivains.

Une partie en amont propose diverses actions artistiques et culturelles en lien avec la programmation, sur les communes alentours (Sibiril, Saint-Pol-de-Léon, Plouescat, Cléder, Roscoff)

Qualité et convivialité sont les maîtres-mots des Rencontres de Moguériec.

cultureplanete29@gmail.com

Sibiril

