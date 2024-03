Les rencontres de Menez Meur Hanvec, dimanche 30 juin 2024.

Musique, danse, langue bretonne, chant, broderie, feist-deiz… Une journée pour partager notre culture !

Les Rencontres de Menez Meur, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux de la culture bretonne au coeur des monts d’Arrée. Au programme de cette édition 2024

– Des concours de danse et de musique organisés par les fédérations Kenleur Penn ar Bed et Sonerion Penn ar Bed. Sur un plancher dédié, vous pourrez vous aussi entrer dans la danse !

– Des ateliers d’initiation et des rencontres gouren et jeux bretons, chant, langue bretonne, broderie, instruments et musique traditionnels, confection des crêpes…

Toute l’après-midi, la diversité et la vitalité des pratiques culturelles seront à l’honneur et il sera possible de rencontrer l’ensemble des partenaires sur leurs stands. .

Début : 2024-06-30 09:30:00

fin : 2024-06-30 19:00:00

Domaine du Menez Meur

Hanvec 29460 Finistère Bretagne domaine.menez.meur@pnr-armorique.fr

