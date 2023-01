Les Rencontres de Maubourguet Maubourguet Maubourguet Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Hautes-Pyrénées Programme à venir Les Rencontres de Maubourguet, c’est avant tout une manifestation festive au cœur du Sud-Ouest.

Découvrez la rencontre de l’Art et du Sport, dans une ambiance typique de notre région. Sportifs de haut niveau et artistes de talent viennent partager leur passion avec vous. Le temps d’un week-end, entrez dans leur univers, autour d’un chevalet, d’un match de rugby ou d’un livre ! La 32ème édition sera sur le thème « Ici et maintenant ».

Les œuvres seront exposées durant le week-end, puis proposées à la vente aux enchères. Une partie des fonds sera reversé à l’Association Colosse aux Pieds d’Argile. Invités d’honneur Marcel Nino Pajot et Pedro Ania, qui exposeront leurs œuvres au Centre Culturel. rencontres.maubourguet@wanadoo.fr +33 5 62 96 35 70 Maubourguet

