En cette rentrée plus propice aux échanges de vive voix, Les Rencontres de l’IODE renouent avec les conférences-débats entre chercheurs au sein même de la Faculté. Après le professeur Anu Bradford (Columbia Law School, New York City), en visioconférence, le 31 mai dernier, nous avons le plaisir d’accueillir le professeur Damien Scalia (Université libre de Bruxelles) le mercredi 29 septembre (12h30, salle 509). Il évoquera un projet de recherche qu’il conduit actuellement sur “L’expérience de la justice internationale pénale par les accusés”. Réflexif, son propos portera notamment sur les aspects méthodologiques de ce travail qu’il conduit dans une approche, tout à la fois, empirique et juridique. Nous espérons vous retrouver à cette occasion. Le format que vous connaissez est inchangé : la conférence-débat ayant lieu à l’heure du déjeuner, il est tout à fait possible de venir avec votre sandwich ! Boissons chaudes et fraîches seront mises à disposition. Conférence-débat, le 29 septembre 2021, autour du projet de recherche conduit par Damien Scalia sur “L’expérience de la justice internationale pénale par les accusés” Faculté de droit et de science politique 9 rue Jean Macé, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

