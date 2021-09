LES RENCONTRES DE L’ESPRIT CRITIQUE Centre de Congrès Diagora, 18 septembre 2021, Labège.

C’est une première ! Le **REC** est un **Festival d’éducation populaire conçu pour intéresser petits et grands à la pensée critique**. Avec plus de 30 intervenants issus d’horizons variés, (chercheurs, journalistes, scientifiques, Youtubeurs, philosophes, etc.) et de nombreux contenus adaptés à tous les âges, le REC s’adresse à toute la famille. Une journée riche en enseignements pour les visiteurs qui auront le bénéfice de pouvoir assister à des conférences et tables rondes, de nombreux ateliers interactifs et activités ludique, mais également des démonstrations, des expositions et spectacles autour de différentes thématiques. A noter : une inauguration en présence des Elus et partenaires lancera l’événement, et la nouvelle version du spectacle de Clément Freze, mentaliste, viendra clôturer cette journée. **Programme** Espace Amphithéâtre (public adulte) – Thèmes abordés : 1-« C’EST QUOI FAIRE PREUVE D’ESPRIT CRITIQUE, AUJOURD’HUI ? » 2-Présentation de « AGENT 001, PERMIS DE PENSER », un jeu vidéo sur l’esprit critique. 3-DIVERSES TABLES RONDES AUTOUR DE LA PLACE DE L’ESPRIT CRITIQUE (dans la santé, l’éducation, la recherche, l’information et les sciences humaines et sociales. Espace Hémicycle (jeunes publics) – Thèmes abordés : 1-« C’EST QUOI L’ESPRIT CRITIQUE ? » 2-« PERCEPTION ET CERTITUDES (COMPRENDRE LES BIAIS PERCEPTIFS, BIAIS COGNITIFS ET JOUER AVEC LES IDÉES REÇUES). » 3-« COMMENT EXPRIMER SON DÉSACCORD ET DÉBATTRE AVEC INTELLIGENCE. » 4-« DIVERSES MINI CONFERENCES SUR LES IDÉES REÇUES (autour des insectes, des jeux vidéo, de l’espace, du journalisme et du corps humain). Espace La Place – Expos et animations ! Venez visiter des expositions, participer à des ateliers interactifs, applaudir des artistes et éprouver vos sens et vos certitudes sur cet espace dédié à l’interaction : -Bornes d’arcades et jeux vidéos -Jeux de plateau, Escape Game -Ateliers interactifs (télépathie, game design, jeu des intuitions, apprendre l’histoire avec des jeux vidéos, etc.) -Pièce de théâtre -Expositions, démonstrations Vous l’avez compris, les # REC2021 n’attendent plus que vous !

