Mérignac Maison des associations Gironde, Mérignac Les Rencontres de l’Engagement Maison des associations Mérignac Catégories d’évènement: Gironde

Mérignac

Les Rencontres de l’Engagement Maison des associations, 4 décembre 2021, Mérignac. Les Rencontres de l’Engagement

Maison des associations, le samedi 4 décembre à 13:00

Les Rencontres de l’Engagement le samedi 4 décembre 2021 à la Maison des associations de 13h à 17h. Programme de l’après-midi : ————————— * 13h à 16h : speed-meeting associations – bénévoles / rencontres et partages * 16h à 17h : pot convivial, animations surprises Informations pratiques ———————- Contact et renseignements : [maison.des.assos@merignac.com](mailto:maison.des.assos@merignac.com) – 05 57 00 15 10 ### **Le pass sanitaire est obligatoire** Vous souhaitez devenir bénévole ? Participez au speed-meeting ! Rencontre d’associations, animations surprises et convivialité assurées… Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T13:00:00 2021-12-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Maison des associations Adresse 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Ville Mérignac lieuville Maison des associations Mérignac