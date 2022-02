Les Rencontres de la Sorbonne 2021-2022 : L’inclusion des personnes handicapées dans le monde culturel, 2 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le mercredi 02 mars 2022

de 19h00 à 20h15

gratuit

Cycle thématique de débats-conférences accueilli pour la sixième saison au Carreau du Temple, Les Rencontres de la Sorbonne proposent cette année d’étudier les dynamiques entre culture et pouvoir.

Avec Hervé Richoz, Jennifer Lesage-David et Nikesco (Nicolas Combes)

Au sein des divers secteurs de la culture, les personnes en situation de handicap sensoriel sont marginalisées du fait de l’absence d’une offre culturelle appropriée et de l’incapacité d’inclusion du monde professionnel. Dans ce « désert » culturel produit par l’offre orientée uniquement vers les publics valides, les artistes et les publics en situation de handicap sont devenus les acteurs de nouvelles actions culturelles.

Dans le cadre du cycle de conférences sur le thème « Culture et Pouvoir » proposée cette année au Carreau du Temple, nous avons souhaité consacrer une séance à la condition des personnes atteintes de troubles sensoriels et à leur rapport à la culture. Le handicap sensoriel (l’atteinte d’un ou plusieurs sens) concerne 11,4 % des Français, soit 1,5 million de personnes non voyantes ou malvoyantes et environ 6 millions de personnes ayant une déficience auditive. Malgré ces chiffres relativement importants, l’inaction des structures culturelles en termes d’inclusivité reste plus que flagrante. Ce manque d’inclusion est d’autant plus regrettable qu’il prive le monde de la culture d’une force créatrice trop longtemps invisibilisée et qu’il limite l’accès à la culture à une partie non négligeable de la population. Le fait que la différence sensorielle soit toujours pensée en termes d’un « manque » qu’il faudrait combler n’y est sans doute pas pour rien : dans ce contexte, la diversité sensorielle n’apparaît pas comme une richesse, mais comme une limite, occultant ainsi l’émergence de nouvelles possibilités de création qui sont pourtant sous nos yeux, comme le montre l’expérience des personnes ayant des troubles sensoriels devenues productrices d’une offre culturelle riche et diverse.

La conférence sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Assister à la webconférence :

Inscription gratuite sur ZOOM : cliquez ici !

La webconférence sera également diffusée en direct sur les pages Facebook du Carreau du Temple et des Rencontres de la Sorbonne.

Les intervenant.e.s :

Hervé Richoz

Né en 1961, Hervé Richoz est « entré en malvoyance » il y a 25 ans. Il travaille depuis 18 ans pour la Fédération suisse des aveugles et malvoyants (FSA), actuellement comme rédacteur et communicant à 80%. L’accessibilité en général (espace public, web etc.) a été une source de réflexion et d’action. Par ailleurs, Hervé Richoz est consultant spécialiste en « accessibilité à la culture » et coach. Dans ce cadre, il intervient pour la formation des médiatrice·eur·s de musée à l’accueil et la médiation de publics en situation de handicap visuel. Hervé Richoz soutient également les associations qui sont en charge de l’audiodescription notamment (www.ecoute-voir.org ; www.direpourvoir.ch). Il œuvre également dans un comité consultatif pour la « culture inclusive » (https://www.kulturinklusiv.ch/fr/). Avec Denise Javet-Rudin et Liliane F. Roh, ils ont créé et animé le dispositif « Toucher Voir » au musée d’art de Sion (Valais, Suisse) qui est devenu au fil des ans une référence que les autres acteurs culturels ont pu s’approprier. Ils observent que des éléments de ce dispositif (maquettes, formation du personnel d’accueil) sont toujours utilisés par la médiation culturelle pour des publics comme les enfants, les migrants et autres handicaps sensoriels et physiques. C’est grâce à ces supports de médiations que Hervé Richoz est devenu « fan de culture » et tout récemment de spectacles de danse.

