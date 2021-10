Les Rencontres de la Sorbonne 2021-2022 #1 Le Carreau du Temple, 19 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 19 octobre 2021

de 19h à 20h15

gratuit

Nous vous invitons sur ZOOM pour la première conférence des Rencontres de la Sorbonne, sur le thème “Repenser nos comportements écologiques : pour une révolution environnementale et culturelle”, avec en invitées Olga Kisseleva et Alice Audouin !

LA WEBCONFÉRENCE

Thème : ” Repenser nos comportements écologiques : pour une révolution environnementale et culturelle “

Les sociétés occidentales tentent tant bien que mal de développer une culture de l’écologie, une nouvelle façon d’être au monde en réponse à la gravité de notre situation environnementale et aux rapports scientifiques alarmants sur l’état de notre planète.​⁣ Notre quotidien prouve ce désir d’être responsable tant par l’action des grandes institutions que par les initiatives citoyennes. Mais si cette culture nouvelle, ces pratiques, ces modes de pensée, étaient en partie fondés sur des simulacres ? Une façon de s’auto-gratifier et de se dédouaner des événements catastrophiques qui surviennent, de façon à ne pas véritablement bousculer nos habitudes. N’y aurait-il pas, alors, une forme de mythe de l’écologie ? Au travers de cette rencontre, nous chercherons à démontrer et à questionner l’effet de tels comportements écologiques comme élément de gratification si ce n’est comme mode. Du néocolonialisme encore présent dans des exploitations intensives dans les DOM TOM à l’écoblanchiment omniprésent dans les stratégies de communication marketing, notre culture de l’écologie semble se fonder sur une démarche environnementale qui oublie deux éléments essentiels de l’environnement que sont l’économie durable et le bien-être des sociétés. Nos intervenants, convaincus qu’une culture nouvelle de l’écologie est possible, nous apprendrons à faire rimer écologie avec espoir. Notre équipe vous invite à venir repenser nos comportements écologiques, à dépasser notre impuissance face aux changements du monde, à questionner nos pratiques et croyances et, ainsi, à reprendre le pouvoir de notre culture.​⁣

Invité·e·s :

Olga Kisseleva , artiste chercheur

, artiste chercheur Alice Audouin, acteur pionnier et reconnu dans le domaine du développement durable

La conférence dure 1h15 :

1 heure de discussion avec les intervenants

15 minutes de réponse aux questions du public

Inscription :

Inscrivez-vous à la webconférence sur ZOOM : cliquez ici !

La webconférence est diffusée en direct sur la page Facebook du Carreau du Temple et des Rencontres de la Sorbonne

INTERVENANT·E·S

Olga Kisseleva

Olga Kisseleva est artiste chercheur. Elle mène un travail de recherche sur les processus de création en articulation avec les sciences et les technologies contemporaines, notamment, autour des nouvelles formes de l’art qui ont vu le jour suite au développement des recherches scientifiques. Son projet EDEN (Étique – Durable – Écologie – Nature) a reçu en 2020 le Grand Prix STARTS de la Communauté Européenne pour la collaboration innovante entre l’art, la science et les technologies. Les œuvres d’Olga Kisseleva font partie de nombreuses collections d’art contemporain. Son travail a notamment été présenté au Centre Pompidou (Paris, France), au MoMA (New York, USA), à l’ARC (Paris, France), à KIASMA (Helsinki, Finlande), au Consortium (Dijon, France), au Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid, Espagne), dans les Biennales de Venise, d’Istanbul, de Berlin, et de Moscou…

Alice Audouin

Alice Audouin est un acteur pionnier et reconnu dans le domaine du développement durable. Elle possède 17 années d’expérience dans ce domaine, en RSE, communication responsable ainsi que sur le lien entre l’art et développement durable, dont elle est pionnière. Elle est l’ancienne directrice développement durable d’Havas Media et experte développement durable auprès des clients du Groupe Havas (2005-2013) et a participé à la création de Novethic du Groupe Caisse des Dépôts, dont elle fut la directrice marketing et communication (2000-2004). Elle est la co-fondatrice du Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D). Elle est à l’origine d’associations de référence : fondatrice d’Art of Change 21, co-fondatrice de Coal, du C3D et d’AdWiser, et enseigne dans des universités de premier plan (Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Cergy-Pontoise). Elle a publié On entend dire que…l’écologie c’est fini, La Communication Responsable, dirigé l’ouvrage Luxe et développement Durable et publié un roman, Ecolocash. Elle a de nombreuses interventions, animations et conférences à son actif (Parlement Européen, UNESCO, Forum Libération, Assemblée Nationale…).

Animations -> Conférence / Débat

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée Paris 75003

3 : Temple (188m) 3, 5, 8, 9, 11 : République (348m)



Contact :Le Carreau du Temple 0183819330 billetterie@carreaudutemple.org https://www.carreaudutemple.eu/ https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://twitter.com/CarreauDuTemple

Animations -> Conférence / Débat Étudiants;Urbain;Solidaire

Date complète :

2021-10-19T19:00:00+02:00_2021-10-19T20:15:00+02:00

Les Rencontres de la Sorbonne