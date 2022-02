Les rencontres de la rue Cassette Espace Saint-Sulpice Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les rencontres de la rue Cassette Espace Saint-Sulpice, 26 février 2022, Paris. Les rencontres de la rue Cassette

du samedi 26 février au samedi 9 avril à Espace Saint-Sulpice

* 26 février : Qu’est ce qui nous rend vraiment heureux ? * 5 mars : Quel sens donner à sa vie, à la vie ? * 12 mars : Pourquoi l’autre nous semble si différente ? * 19 mars : La transition écologique, une question spirituelle ? * 26 mars : Faut-il seulement aimer ? * 2 avril : Ce que nous apprend l’évangile. * 9 avril : Oser la folie chrétienne. “De la quête du bonheur à la ‘folie’ chrétienne”, Un parcours en 7 étapes tous les samedis de carême de 10h30 à 12h suivi d’un temps convivial pour ceux et celles qui le peuvent. Espace Saint-Sulpice 26 bis rue Cassette, 75006 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T10:30:00 2022-02-26T12:00:00;2022-03-05T10:30:00 2022-03-05T12:00:00;2022-03-12T10:30:00 2022-03-12T12:00:00;2022-03-19T10:30:00 2022-03-19T12:00:00;2022-03-26T10:30:00 2022-03-26T12:00:00;2022-04-02T10:30:00 2022-04-02T12:00:00;2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Espace Saint-Sulpice Adresse 26 bis rue Cassette, 75006 Paris Ville Paris lieuville Espace Saint-Sulpice Paris Departement Paris

