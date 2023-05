Les rencontres de la recherche de l’Université Sorbonne Nouvelle Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle, 24 mai 2023, Paris.

Le mercredi 24 mai 2023

de 09h30 à 18h00

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit

Partez à la découverte des recherches scientifiques effectuées à la Sorbonne Nouvelle.

Quelles places prennent les langues, lettres, arts, sciences humaines et sociales dans notre société ? Quelles sont leurs applications dans la vie quotidienne ? Qu’est-ce qu’un chercheur aujourd’hui ?

Plus de 50 chercheurs seront présents lors de cette grande journée de médiation scientifique pour vous présenter autrement leur recherche et partager avec vous leur passion pour ce métier. Venez leur poser des questions, échanger avec eux et assister à de multiples expériences : ateliers, débats, conférences, jeux, quiz, spectacles, speed searching, projections vidéos, expositions…

Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle 4 rue des Irlandais 75005 Paris

Contact : http://www.univ-paris3.fr/universite-des-cultures-ouvertes-772682.kjsp communication@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/ https://www.facebook.com/USorbonneNouvelle/ http://www.univ-paris3.fr/les-rencontres-de-la-recherche-rr2023-767060.kjsp?RH=ACCUEIL

@Sorbonne Nouvelle Les Rencontres de la Recherche