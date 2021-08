Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme Les Rencontres de la photo – 20ème édition Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Les Rencontres de la photo – 20ème édition Chabeuil, 11 septembre 2021, Chabeuil. Les Rencontres de la photo – 20ème édition 2021-09-11 – 2021-09-19

Chabeuil Drôme Chabeuil Invité d’honneur Pascal MAITRE qui présentera son exposition “Les Afriques”.

Trente expositions disséminées dans la ville dont 30 In qui concourront pour le Grand Prix de la ville de Chabeuil et 7 Off. clicimagechabeuil@orange.fr http://les-rencontres-de-la-photo-chabeuil.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-11 par

