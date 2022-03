Les rencontres de la jeunesse Maison de quartier, 16 mars 2022, Coulounieix-Chamiers.

Les rencontres de la jeunesse

Maison de quartier, le mercredi 16 mars à 10:00

Le [Point Information Jeunesse du Centre Social St Exupéry](https://www.somobilite.fr/acteurs-mobilite-internationale-nouvelle-aquitaine/centre-social-saint-exupery-point-information-jeunesse), conseiller So Mobilité en Dordogne, et la ville de Coulounieix-Chamiers organisent les **Rencontres de la jeunesse** le **Mercredi 16 mars de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h à la Maison de quartier de Coulounieix-Chamiers**. Viens te renseigner sur ton orientation, ta recherche d’emploi et surtout sur les **différentes possibilités de départ à l’étranger** grâce à un stand So Mobilité et la présence des principaux acteurs du territoire ! 40 structures et partenaires seront présents avec animations et démonstrations (Imprimante 3D, trottinette électrique, simulations ent retiens d’embauches, témoignages, etc.). Infos et [programme complet](https://saintexupery.centres-sociaux.fr/prog_rencontres_2022).

Gratuit sur présentation du pass vaccinal

Maison de quartier Avenue du général De Gaulle, Coulounieix-chamiers Coulounieix-Chamiers Dordogne



