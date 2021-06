Soyans Soyans Drôme, Soyans Les rencontres de la Grande Grange : Concert de l’Argentine au Venezuela Soyans Soyans Catégories d’évènement: Drôme

Soyans

Les rencontres de la Grande Grange : Concert de l’Argentine au Venezuela Soyans, 11 juin 2021-11 juin 2021, Soyans. Les rencontres de la Grande Grange : Concert de l’Argentine au Venezuela 2021-06-11 – 2021-06-11

Soyans Drôme Soyans Concert en hommage à Astor Piazzola, 2021 centenaire depuis sa naissance

En partenariat avec l’association Glissando (organisatrice de la soirée).

Rafraîchissements offerts par les musiciens à l’issue du concert.

Pensez à prendre vos masques. lagrandegrange26@gmail.com +33 6 08 96 71 32 Concert en hommage à Astor Piazzola, 2021 centenaire depuis sa naissance

En partenariat avec l’association Glissando (organisatrice de la soirée).

Rafraîchissements offerts par les musiciens à l’issue du concert.

Pensez à prendre vos masques.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Soyans Étiquettes évènement : Autres Lieu Soyans Adresse Ville Soyans lieuville 44.62914#5.02229