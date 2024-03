LES RENCONTRES DE LA CRÉATION REPRISE Le Pavillon d’Angoulême Angoulême, mardi 9 avril 2024.

LES RENCONTRES DE LA CRÉATION REPRISE Rencontre qui s’adresse à tous les porteurs de projet permettant de tester son projet auprès de l’ensemble des acteurs de la création. Mardi 9 avril, 09h30 Le Pavillon d’Angoulême Entrée libre- Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-09T09:30:00+02:00 – 2024-04-09T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-09T09:30:00+02:00 – 2024-04-09T12:30:00+02:00

Une rencontre pour tous les porteurs de projets.

Les Rencontres de la Création d’Entreprise c’est un évènement qui s’adresse à tous les porteurs de projet, à toutes les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Le groupement de Charente « La Région, Entreprendre à vos côtés » s’associe pour proposer en un seul et même endroit un moment de rencontres autour de la création d’entreprise. Tout porteur de projet pourra ainsi rencontrer tous les acteurs de la création ainsi que les territoires en un seul et même endroit.

Les porteurs de projet sont invités à venir présenter et tester leur projet en mode « speed meeting » auprès de l’ensemble des acteurs du groupement charentais « Entreprendre, la Région à vos côtés ».

Forts de leurs expertises de la création reprise d’entreprise, les conseillers du groupement « Entreprendre, la Région à vos côtés » sont de véritables coachs indispensables dans la création d’une entreprise.

De la simple idée à la création, les développeurs économiques vous orienteront et boosterons votre projet.

2 temps forts autour de l’entreprenariat charentais

10h – Atelier Reconversion professionnelle, animé par un conseiller en évolution professionnelle dans le but de présenter le dispositif dit de « démission pour création-reprise d’une entreprise » : prérequis, procédure, accompagnement et conseil avec témoignages de chefs d’entreprise passés par ce dispositif.

11 h – Atelier Démarches spécifiques liées à une implantation en centre-ville, animé par le service commerce de la Mairie d’Angoulême : obligations règlementaires particulières à respecter, interlocuteurs et accompagnement.

Le Pavillon d’Angoulême 71 Rue Hergé 16000 ANGOULEME Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « 16-eco@cma-nouvelleaquitaine.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545904710 »}]

création reprise d’entreprise