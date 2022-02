Les Rencontres de la Création d’Entreprise Le Moulin de l’Abbaye, 14 avril 2022, La Couronne.

Les Rencontres de la Création d’Entreprise

Le Moulin de l’Abbaye, le jeudi 14 avril à 09:00

Les Rencontres de la Création d’Entreprise – Jeudi 14 avril 2022 —————————————————————- **_Dans le cadre de la « Quinzaine de la Création » du 1er au 15 avril, proposée par la Région Nouvelle-Aquitaine, La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Nouvelle-Aquitaine – Charente coorganise avec l’ensemble des acteurs du groupement charentais « Entreprendre, la Région à vos côtés » une matinée autour de la création d’entreprise. Une rencontre qui s’adresse à tous les porteurs de projet charentais et qui permet de tester son projet, en mode « speed meeting » auprès de l’ensemble des acteurs de la création. L’occasion également de rencontrer les différents territoires de Charente._** Les Rencontres de la Création d’Entreprise c’est un évènement qui s’adresse à tous les porteurs de projet, à toutes les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en Charente. Le groupement de Charente « La Région, Entreprendre à vos côtés » s’associe pour proposer en un seul et même endroit un moment de rencontres autour de la création d’entreprise. Tout porteur de projet pourra ainsi rencontrer tous les acteurs de la création ainsi que les territoires en un seul et même endroit. Les porteurs de projet sont invités à venir présenter et tester leur projet en mode « speed meeting » auprès de l’ensemble des acteurs du groupement charentais « Entreprendre, la Région à vos côtés ». Forts de leurs expertises de la création reprise d’entreprise, les conseillers du groupement « Entreprendre, la Région à vos côtés » sont de véritables coachs indispensables dans la création d’une entreprise. La Région Nouvelle-Aquitaine s’est entourée de partenaires de proximité et propose, grâce à ce dispositif, un parcours personnalisé et adapté à chaque projet de création ou de reprise d’entreprise. Les partenaires « Entreprendre, la Région à vos côtés » : CCI Charente, IFCG, Réseau Entreprendre, Initiative Charente, France Active, Adie, BGE Véritables acteurs du développement économique du territoire de la Charente, les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale) de l’ensemble du département seront présents toute la matinée pour échanger avec les porteurs de projet : CDC des 4B, Charente Limousine, Cœur de Charente, CDC La Rochefoucauld Porte du Périgord, CDC Lavalette Tude Dronne, CDC du Rouillacais, CDC Val Charente, CDC Grand Cognac, CDC Grand Angoulême **Le programme** • Accueil café • Rencontres avec l’ensemble des partenaires du groupement charentais « Entreprendre, la Région à vos côtés » en mode « speed meeting » **Infos pratiques** Date de la rencontre : jeudi 14 avril 2022 Horaires : de 9h à 12h30 _Consignes sanitaires : port du masque obligatoire et respect des gestes barrières_ Adresse : Le Moulin de l’Abbaye, 135 Rte de Bordeaux, 16400 La Couronne **Réservation obligatoire** Service Économique – Carole MONDY 05 45 90 47 10 [eco@cma-charente.fr](mailto:eco@cma-charente.fr) Plus d’infos à venir : [[www.cma-charente.fr](www.cma-charente.fr)](www.cma-charente.fr)

Participation sur inscription au 05 45 90 47 10 ou eco@cma-charente.fr

Les Rencontres de la Création d’Entreprise c’est un évènement qui s’adresse à tous les porteurs de projet, à toutes les personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise en Charente.

Le Moulin de l’Abbaye 135 route de bordeaux, 16400 la couronne La Couronne Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-14T09:00:00 2022-04-14T12:30:00