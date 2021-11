Les Rencontres de la Cinémathèque : L’Algérie Brest, 16 juin 2022, Brest.

Les Rencontres de la Cinémathèque : L’Algérie Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès Brest

2022-06-16 20:15:00 – 2022-06-16 Cinéma Les Studios 136 Rue Jean Jaurès

Brest 29200

Carte blanche à Bertrand Galic

Scénariste de bande-dessinée et enseignant en histoire, Bertrand Galic a co-écrit, avec Kris et Javi Rey, la BD “Un maillot pour l’Algérie” (paru en 2016). Alors que seront célébrés en 2022, le 60ème anniversaire des Accords d’Evian et de l’indépendance de l’Algérie, la Cinémathèque de Bretagne convie l’auteur brestois pour une carte blanche tournée vers l’Algérie.

Rencontre avec Bertrand Galic.

+33 2 98 43 60 46 https://www.cinematheque-bretagne.bzh/

