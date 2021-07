Les Rencontres de la Cabane « La guitare, par Gaston Pose » Rocher de Palmer, 17 novembre 2021-17 novembre 2021, Cenon.

Les Rencontres de la Cabane « La guitare, par Gaston Pose »

Rocher de Palmer, le mercredi 17 novembre à 15:00

Gaston Pose, musicien argentin, auteur compositeur, chanteur et guitariste, aborde la poésie du tango non pas à partir de clichés issus de réminiscences d’un passé lointain mais à partir de son propre imaginaire. Sa poésie est d’actualité et dans ses tangos, bossanova et sambas et autres musiques qui ne peuvent être cataloguées on trouve des touches d’humour, un « réalisme magique » accompagné d’une critique sociale, des images qui font de sa musique un univers unique.

Entrée libre

À la Cabane du monde du Rocher de Palmer, venez découvrir l’histoire, les sonorités et les mélodies d’un musicien, d’un instrument de musique.

