Nantes Citad'elles Loire-Atlantique, Nantes Les rencontres de Citad’elles Citad’elles Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les rencontres de Citad’elles Citad’elles, 24 novembre 2021, Nantes. 2021-11-24 Gratuit sur inscription : contact@nantescitadelles.fr

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui Gratuit sur inscription : contact@nantescitadelles.fr Table ronde proposée par la Ville de Nantes De l’ouverture de Citad’elles jusqu’à aujourd’hui, quel chemin parcouru ? Quel bilan tirer ? Quelles perspectives envisager dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Venez vous informer sur l’action de Citad’elles, découvrir son quotidien, partager ses perspectives. En présence de celles et ceux qui y travaillent et s’y investissent. Vous souhaitez suivre les échanges ? Inscrivez-vous et connectez-vous sur la plateforme dédiée. Citad’elles adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 41 51 51 https://www.nantescitadelles.fr/ contact@nantescitadelles.fr https://www.nantescitadelles.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Citad'elles Adresse 8 Boulevard Vincent Gâche Ville Nantes lieuville Citad'elles Nantes