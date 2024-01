Les Rencontres d’Averroès La Criée – Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement, jeudi 21 novembre 2024.

Créées par Thierry Fabre en 1994, les Rencontres d’Averroès convient chaque année au mois de novembre à Marseille, un large public à penser la Méditerranée des deux rives.

Quatre tables rondes, animées par différents partenaires médias, réunissent chercheurs, historiens, penseurs… autour d’une problématique qui prend en compte à la fois l’histoire ancienne et contemporaine, les relations internationales et l’actualité récente.



Autour de ces tables rondes est proposée une programmation artistique en soirée – concerts, lectures, spectacles – en résonance avec les débats de la journée.



Trente ans déjà que les Rencontres d’Averroès cherchent, à travers le débat, à éclairer les grandes questions de notre temps à partir de la Méditerranée. Depuis leur création, près de 500 intervenants (chercheurs, universitaires, auteurs, artistes…) ont participé à cette véritable agora contemporaine. Pour cette édition anniversaire, c’est à l’histoire des empires que ce grand rendez-vous marseillais s’intéresse trois jours durant.



En soirée, place aux spectacles !



Enfin, le dispositif Averroès Junior, déployé à l’échelle du territoire, s’adresse aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants. Toute l’année, sont organisés des ateliers et des rencontres qui abordent des questions en lien avec les thématiques des Rencontres d’Averroès et plus largement avec le monde méditerranéen et ses enjeux.

