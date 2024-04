Les Rencontres d’Aubergine Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon, jeudi 4 avril 2024.

Début : 2024-04-04T09:00:00+02:00 – 2024-04-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-30T09:00:00+02:00 – 2024-04-30T23:59:00+02:00

Dans le cadre du parcours d’art contemporain « Les Rencontres d’Aubergine », temps fort de la vie culturelle Villeneuvoise, le fort Saint-André accueille deux artistes dans la salle du Châtelain, en accès libre : Pascal Renard, plasticien, et ses peintures grand format, et une sculpture-installation centrale, œuvre délicate et poétique d’Alix Loca, qui pratique la métallerie d’art. Le thème du parcours, cette année : « Ils sèment ».

Pascal Renard

Série #Et bien dansez maintenant… « Pour les Rencontres d’Aubergine le point de départ de cette série est le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky. J’ai choisi de mettre en écho l’élan vital des chorégraphies contemporaines, la tradition de la danse macabre et le foisonnement du floral. La scénographie mettra en relation les toiles représentant la danse et celles représentant les fleurs disproportionnées. L’exposition se compose de diptyques, de très grands formats, et d’un mur d’images (dessins et encres de chine) »

Les peintures sont réalisées à partir de documents photographiques issus de représentations de danse contemporaine ( Pina Bausch, Angelin Preljocaj, Olivier Dubois…) et des compositions florales diverses.

Alix Loca

Alix Loca pratique la métallerie d’art. « Certains lieux abritent entre leurs murs les fantômes d’histoires disparues. Au fil des indices semés dans les pierres, l’esprit vagabonde et retisse une archéologie fictive, nourrie d’un imaginaire médiéval fantasmé »

Fort Saint-André à Villeneuve-Lez-Avignon Montée du Fort 30400 Villeneuve-Lez-Avignon Villeneuve-lès-Avignon 30400 Gard Occitania https://www.fort-saint-andre.fr/