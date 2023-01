Les Rencontres d’Arles Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Les Rencontres d’Arles Arles, 3 juillet 2023, Arles . Les Rencontres d’Arles Dans différents lieux de la ville Arles Bouches-du-Rhône

2023-07-03 – 2023-09-24 Arles

Bouches-du-Rhône Les rencontres d’Arles réunissent chaque année les meilleurs photographes venus du monde entier et ouvrent de nouveaux horizons artistiques.



Ce festival est à la photographie ce que Cannes est au cinéma. C’est en 1969 qu’il fut créé par des photographes et des passionnés de l’image, Lucien Clergue, Jean-Maurice Rouquette, Michel Tournier et d’autres. Il constitue chaque année le Rendez-vous des photographes qui permet à Arles de devenir capitale internationale de la photographie. Les Rencontres d’Arles, festival annuel de la photographie, ont été fondées en 1970 par le photographe arlésien Lucien Clergue, l’écrivain Michel Tournier et l’historien Jean-Maurice Rouquette. info@rencontres-arles.com +33 4 90 96 76 06 http://www.rencontres-arles.com/ Arles

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse Dans différents lieux de la ville Arles Bouches-du-Rhône Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Les Rencontres d’Arles Arles 2023-07-03 was last modified: by Les Rencontres d’Arles Arles Arles 3 juillet 2023 Arles Bouches-du-Rhône Dans différents lieux de la ville Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône