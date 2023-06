Ateliers Jeune Public – Les Rencontres d’Arles Les Rencontres d’Arles Arles, 17 juillet 2023, Arles.

Ateliers Jeune Public – Les Rencontres d’Arles 17 juillet – 22 août Les Rencontres d’Arles 18 € par atelier / forfait 5 ateliers réservés simultanément : 80 €.

Les Rencontres d’Arles proposent un moment ludique et éducatif aux jeunes festivalières et festivaliers. Cinq ateliers leur permettent de développer leur esprit critique et de stimuler leur imagination. Animé et guidé par une médiatrice ou un médiateur photographe, chaque atelier inclut la visite d’une exposition et un goûter.

Les Rencontres d’Arles 34, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0)4 90 96 76 06 https://www.rencontres-arles.com/fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rencontres-arles.com/prestation/Atelier_Jeune_Public_6_12_ans_Atelier_Enfants.html?process=1 »}]

2023-07-17T14:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:30:00+02:00

2023-08-22T14:30:00+02:00 – 2023-08-22T17:30:00+02:00

atelier visite guidée

