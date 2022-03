Les rencontres d’Action Transition Bibliothèque Saint-Eloi Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les rencontres d’Action Transition Bibliothèque Saint-Eloi, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 14h00 à 22h00

gratuit

En partenariat avec la bibliothèque Saint-Eloi, le collectif Action Transition organise une journée dédiée à la transition écologique. Par où commencer ? Qu’est-ce que la transition ? Quelles actions peut-on réaliser à son échelle ou à plusieurs ? En cette veille de Journée de la Biodiversité, venez découvrir la transition écologique en famille ! Action Transition, c’est un collectif de citoyens du 12e arrondissement de Paris qui veulent agir avec des actions concrètes pour la transition vers un futur plus résilient, écologique et solidaire. Petits et grands, vous êtes conviés à une grande journée festive et solidaire autour de la transition écologique. Venez découvrir ce thème en famille en vous prêtant à l’une des nombreuses activités qui seront proposées sur la dalle Rozanoff et à la bibliothèque Saint-Eloi : Fresque du climat (adulte et enfants), Fresque de la biodiversité, Fresque du numérique (adultes), ateliers créatifs, lectures et jeux de la bibliothèque du Parc Floral autour de l’écologie, buffet partagé végétarien (chacun apporte pour partager), et projection d’un film en début de soirée ! Samedi 21 mai de 14h à 22h, à la bibliothèque Animations gratuites dans la limite des places disponibles, sur inscription auprès d’Action transition. Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff Paris 75012

1 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m) 215 : Reuilly – Diderot (Paris) (197m)

Contact : 01 53 44 70 30 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://action-transition.org/2022/03/10/rencontres-action-transition-samedi-21-mai-2022/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ Loisirs;Nature;Sciences;Solidarité

Date complète :

2022-05-21T14:00:00+01:00_2022-05-21T22:00:00+01:00

Les rencontres d’Action Transition

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Saint-Eloi Adresse 23 rue du Colonel Rozanoff Ville Paris lieuville Bibliothèque Saint-Eloi Paris Departement Paris

Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les rencontres d’Action Transition Bibliothèque Saint-Eloi 2022-05-21 was last modified: by Les rencontres d’Action Transition Bibliothèque Saint-Eloi Bibliothèque Saint-Eloi 21 mai 2022 Bibliothèque Saint-Eloi Paris Paris

Paris Paris