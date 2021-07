Les rencontres d’Acanthe Cluny, 24 septembre 2021-24 septembre 2021, Cluny.

Les rencontres d’Acanthe 2021-09-24 – 2021-09-26 Théâtre Les Arts Place du marché

Cluny 71250

Acanthe, chœur et orchestre de sud Bourgogne dirigé par Gabriel Mattei, organise un temps fort de concerts et de rencontres.

Articulées autour de la personnalité musicale invitée, Les Rencontres d’Acanthe proposeront deux soirées de concerts, des répétitions publiques, une masterclass et une rencontre apéritive.

La célèbre pianiste japonaise, grande spécialiste de Chopin, Mme Akiko Ebi nous fera l’honneur d’être la première artiste invitée.

Vendredi 24 septembre :

10h00 -13h00 : répétition publique avec Mme Ebi et l’ensemble instrumental Acanthe.

20h30 – 22h30 : Acanthe invite Septembre imaginaire, soirée en deux parties :

« Douglas & Virgile », drame lyrique forestier de Mathilde Sauzet et Gabriel Mattei puis « Tout Contre les bêtes », spectacle musical de Marie Fraschina, Vincent Dumangin et Eric Bijon.

Samedi 25 septembre :

9h00 -12h00 : masterclass de Mme Ebi, ouverte au public

14h00 -17h00 : répétition publique avec piano, choeur et orchestre

Dimanche 26 septembre :

11h00 – 12h00 : rencontre apéritive autour de Frédéric Chopin

17h00 : concert de Gala avec Mme Akiko Ebi & Acanthe, chœur et orchestre.

Œuvres pour piano, chœur et orchestre de Fauré, Beethoven et Chopin.

