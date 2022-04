Les rencontres chantées et dansées : Bertrand Dicale et Zaza Fournier Deauville, 18 juin 2022, Deauville.

Les rencontres chantées et dansées : Bertrand Dicale et Zaza Fournier Les Franciscaines – Deauville

2022-06-18 – 2022-06-18 Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République

Deauville 14800

Le Grand Concours de la chanson Française de Deauville, créé en 1948, a connu neuf éditions et a lancé les carrières de Juliette Gréco et Charles Aznavour (1951), Annie Cordy (1952)

Nicole Louvier (1953)… Bertrand Dicale, chroniqueur à France Info et grand connaisseur de la chanson et de ses histoires le raconte avec ses chansons marquantes, reprises par Zaza Fournier et sa belle sensibilité d’aujourd’hui.

Dans un après-guerre qui connait un spectaculaire essor de la radio et de l’industrie du disque, les professionnels de la chanson créent en 1948 à Deauville un premier grand concours national pour promouvoir des chansons françaises et révéler, avec prix et dotations financières, une nouvelle génération de paroliers, de compositeurs et d’interprètes.

Le Grand Concours de la Chanson Française de Deauville s’inscrit dans la riche programmation et les tournées estivales du casino. Il se déroule sur deux semaines et sur sept soirées. Il est organisé avec la SACEM et la SACD, soutenu par le quotidien France Soir et le magazine culturel Opéra. Il connait sa dernière édition en 1956, année de création du Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne, qui va promouvoir une industrie musicale se déployant désormais dans une dimension internationale.

Avant Le Festival de la chanson de San Remo (1951), La Coupe d’Europe du Tour de Chant de Knokke (1959), La Rose d’Or d’Antibes (1962) et Le Festival de Spa (1978)…

Le Grand Concours de la Chanson Française de Deauville reste le précurseur des festivals de chanson, créés, dans les grandes stations balnéaires européennes.

Les Franciscaines – Deauville 145B avenue de la République Deauville

