Les Rencontres Chaland Nérac, 1 octobre 2022, Nérac.

Les Rencontres Chaland Ancienne Sous-Préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch Nérac

2022-10-01 – 2022-10-02 Ancienne Sous-Préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch

Nérac Lot-et-Garonne

EUR Les Rencontres Chaland invitent les plus célèbres artistes de la planète Bande Dessinée à Nérac. Un parcours BD sera proposé dans la ville, passant entre autres par la rue Baudy, le centre Samazeuilh, le château et le cinéma Le Margot. Des expositions, des visites et des rencontres avec les auteurs animeront cette 15ème édition.

+33 5 53 65 27 75

Ancienne Sous-Préfecture 2 Avenue du Maréchal Foch Nérac

dernière mise à jour : 2022-03-26 par