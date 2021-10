Les rencontres authentiques de Noël Hunspach, 28 novembre 2021, Hunspach.

Les rencontres authentiques de Noël 2021-11-28 14:00:00 – 2021-12-19 17:00:00

Hunspach Bas-Rhin

Baladez-vous dans le village, de corps de ferme en corps de ferme, pour découvrir les traditions de Noël en Alsace à travers différents thèmes et ateliers vivants. Déambulation avec le Hans Trapp et le Christkindel.

Quelle est l’histoire du sapin de Noël ? Comment était-il décoré autrefois ?

Que se passait-il dans les maisons pendant la période hivernale ?

Comment et avec quels jeux s’amusaient les enfants ?

Quels étaient les rituels de Noël ?

Apprenez les réponses à ces questions en participants aux récits et contes de Noël ainsi qu’aux ateliers de confection d’étoiles et bredele.

À travers le village et ses différents corps de ferme, découvrez les traditions de Noël en Alsace grâce à différents thèmes et ateliers de confection : histoire et décoration du sapin de Noël, déambulation avec Hans Trapp et Christkindel, confection de bredele, jeux et jouets en bois pour les enfants, …) Petite restauration et vin chaud.

+33 6 12 19 18 69

dernière mise à jour : 2021-10-15 par