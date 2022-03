Les Rencontres Auteurs Compositeurs La Scène Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Les Rencontres Auteurs Compositeurs La Scène, 16 mars 2022, Aix-en-Provence. Les Rencontres Auteurs Compositeurs

La Scène, le mercredi 16 mars à 20:00

Nouveau rendez-vous mensuel : Tous les 3eme mercredis du mois : LES RENCONTRES AUTEURS COMPOSITEURS, présentée par Tom Tom 17 h : Ouverture du bar 20h : LES RENCONTRES AUTEURS COMPOSITEURS “Pour découvrir ou redécouvrir des auteurs compositeurs de la région et d’ailleurs, à travers leurs parcours, leurs histoires, leurs actu… leurs chansons. Soyons fous, découvrons !” Présenté et animé par Tom Tom [www.lesmotsenvoyage.fr](http://www.lesmotsenvoyage.fr) [www.facebook.com/tomtometlesmotsenvoyage](http://www.facebook.com/tomtometlesmotsenvoyage) ♫♫♫ La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Scène Adresse 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence lieuville La Scène Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

La Scène Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

Les Rencontres Auteurs Compositeurs La Scène 2022-03-16 was last modified: by Les Rencontres Auteurs Compositeurs La Scène La Scène 16 mars 2022 aix en provence la scene Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône