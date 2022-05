Les Rencontres au Pavillon #4 : Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

Les Rencontres au Pavillon #4 : Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Sabres, 21 juillet 2022, Sabres. Les Rencontres au Pavillon #4 : Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Sabres

2022-07-21 18:00:00 – 2022-07-21 20:00:00

Sabres Landes EUR Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Rencontre en présence de : Vincent Duvignac, champion de France et d’Europe en surf ; Frédéric Gilbert, chargé de la régulation des pratiques consommatrices d’espaces au Parc naturel régional des Landes de Gascogne et Marie Meunier, responsable de l’antenne des Landes et formatrice de l’association Water Family Plus d’informations à venir. Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Rencontre en présence de : Vincent Duvignac, champion de France et d’Europe en surf ; Frédéric Gilbert, chargé de la régulation des pratiques consommatrices d’espaces au Parc naturel régional des Landes de Gascogne et Marie Meunier, responsable de l’antenne des Landes et formatrice de l’association Water Family Plus d’informations à venir. +33 5 24 73 37 40 Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Rencontre en présence de : Vincent Duvignac, champion de France et d’Europe en surf ; Frédéric Gilbert, chargé de la régulation des pratiques consommatrices d’espaces au Parc naturel régional des Landes de Gascogne et Marie Meunier, responsable de l’antenne des Landes et formatrice de l’association Water Family Plus d’informations à venir. Yohan Espiaube

Sabres

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sabres Autres Lieu Sabres Adresse Ville Sabres lieuville Sabres Departement Landes

Sabres Sabres Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sabres/

Les Rencontres au Pavillon #4 : Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Sabres 2022-07-21 was last modified: by Les Rencontres au Pavillon #4 : Sports et nature : terrain de jeu ou espaces fragiles ? Sabres Sabres 21 juillet 2022 Landes Sabres

Sabres Landes