Depuis quelques années, les sportives landaises sont régulièrement à l'honneur. L'époque des Pachys d'Herm en rugby, l'exploit de la traversée de l'Atlantique en paddleboard par les championnes du monde de sauvetage sportif, ou plus récemment le titre de Basket Landes en championnat de France, sont autant de performances relatées dans les médias. Mais qu'en est-il de la réalité de la pratique sportive féminine ? Comment le département des Landes se positionne-t-il dans cette tendance ? Table ronde : Anne Saouter; anthropologue spécialisée dans la question du genre dans le sport, Salima Sensou; conseillère départementale déléguée à l'égalité femmes-hommes, Miliça Djeric; chargée de la mission évaluation des politiques sportives départementales sous l'angle de l'égalité femmes-hommes et Margaux Labarthe; journaliste à Radio MDM et co-présidente de l'association féministe Team SAMA.

