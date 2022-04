Les Rencontres au Pavillon #2 – Sports traditionnels, patrimoine et identités Sabres Sabres Catégories d’évènement: 40630

Sabres

Les Rencontres au Pavillon #2 – Sports traditionnels, patrimoine et identités Sabres, 12 mai 2022, Sabres. Les Rencontres au Pavillon #2 – Sports traditionnels, patrimoine et identités Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

2022-05-12 18:30:00 – 2022-05-12 20:00:00 Route de la Gare Ecomusée de Marquèze

Sabres 40630 Sabres Quilles et échasses : quels sont les éléments qui caractérisent ces jeux traditionnels pour les placer à l’interface entre le sport et le patrimoine ? Comment évoluent-ils pour s’adapter à la modernité et perdurer au XXIe siècle ? Une table ronde en présence de :

– Mathilde Lamothe, ethnologue, chercheuse associée au laboratoire ITEM (Université de Pau et des Pays de l’Adour) / Présidente du CSD64 quilles de 9

– Loïc Klinger, membre de la Fédération des Groupes Folkloriques Landais Quilles et échasses : quels sont les éléments qui caractérisent ces jeux traditionnels pour les placer à l’interface entre le sport et le patrimoine ? Comment évoluent-ils pour s’adapter à la modernité et perdurer au XXIe siècle ? Une table ronde en présence de :

– Mathilde Lamothe, ethnologue, chercheuse associée au laboratoire ITEM (Université de Pau et des Pays de l’Adour) / Présidente du CSD64 quilles de 9

– Loïc Klinger, membre de la Fédération des Groupes Folkloriques Landais +33 5 24 73 37 40 Quilles et échasses : quels sont les éléments qui caractérisent ces jeux traditionnels pour les placer à l’interface entre le sport et le patrimoine ? Comment évoluent-ils pour s’adapter à la modernité et perdurer au XXIe siècle ? Une table ronde en présence de :

– Mathilde Lamothe, ethnologue, chercheuse associée au laboratoire ITEM (Université de Pau et des Pays de l’Adour) / Présidente du CSD64 quilles de 9

– Loïc Klinger, membre de la Fédération des Groupes Folkloriques Landais Yohan Espiaube

Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: 40630, Sabres Autres Lieu Sabres Adresse Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Ville Sabres lieuville Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres Departement 40630

Sabres Sabres 40630 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sabres/

Les Rencontres au Pavillon #2 – Sports traditionnels, patrimoine et identités Sabres 2022-05-12 was last modified: by Les Rencontres au Pavillon #2 – Sports traditionnels, patrimoine et identités Sabres Sabres 12 mai 2022 40630 Sabres

Sabres 40630