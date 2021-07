LES RENCONTRES AU PAVILLON #2 – « Les bals clandestins dans les Landes » Sabres, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Sabres.

LES RENCONTRES AU PAVILLON #2 – « Les bals clandestins dans les Landes » 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08 20:30:00 Route de la Gare Ecomusée de Marquèze

Sabres Landes

Projection du film réalisé par Pascal Lamige, accordéoniste de formation.

Pascal Lamige est allé pendant plusieurs années interviewer et filmer les anciens organisateurs et participants des bals clandestins durant l’Occupation. Son intérêt pour ce sujet, alimenté par sa formation de musicien, l’a amené à voyager dans différentes régions françaises et jusque dans les Landes, où vielles et accordéons résonnaient parfois dans les quartiers reculés…

Une plongée émouvante dans le quotidien de la jeunesse (parfois rebelle!) de 1940, à travers un travail de mémoire précieux.

Réservation au 05 24 73 37 40 (nombre de places limitées)

