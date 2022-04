Les Rencontres au Pavillon #1 – Vernissage de l’exposition temporaire et projection de ‘L’odyssée d’un rêve’ Sabres Sabres Catégories d’évènement: Landes

Sabres

Les Rencontres au Pavillon #1 – Vernissage de l’exposition temporaire et projection de ‘L’odyssée d’un rêve’ Sabres, 28 avril 2022, Sabres. Les Rencontres au Pavillon #1 – Vernissage de l’exposition temporaire et projection de ‘L’odyssée d’un rêve’ Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

2022-04-28 18:00:00 – 2022-04-28 21:00:00 Route de la Gare Ecomusée de Marquèze

Sabres Landes Sabres Le vernissage de l’exposition temporaire ‘Tous au sport, sport pour tous ! La pratique sportive dans les Landes’ est suivi de la projection du film ‘L’odyssée d’une rêve’ en présence de Lucie Robin, réalisatrice, de Stéphanie Geyer-Barneix et Alexandra Lux, championnes du monde de sauvetage sportif Visite libre de la nouvelle exposition, cocktail dînatoire, temps d’échanges, projection, discours … Le vernissage de l’exposition temporaire ‘Tous au sport, sport pour tous ! La pratique sportive dans les Landes’ est suivi de la projection du film ‘L’odyssée d’une rêve’ en présence de Lucie Robin, réalisatrice, de Stéphanie Geyer-Barneix et Alexandra Lux, championnes du monde de sauvetage sportif Visite libre de la nouvelle exposition, cocktail dînatoire, temps d’échanges, projection, discours … +33 5 24 73 37 40 Le vernissage de l’exposition temporaire ‘Tous au sport, sport pour tous ! La pratique sportive dans les Landes’ est suivi de la projection du film ‘L’odyssée d’une rêve’ en présence de Lucie Robin, réalisatrice, de Stéphanie Geyer-Barneix et Alexandra Lux, championnes du monde de sauvetage sportif Visite libre de la nouvelle exposition, cocktail dînatoire, temps d’échanges, projection, discours … Yohan Espiaube

Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres

dernière mise à jour : 2022-04-05 par PNRLG

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sabres Autres Lieu Sabres Adresse Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Ville Sabres lieuville Route de la Gare Ecomusée de Marquèze Sabres Departement Landes

Sabres Sabres Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sabres/

Les Rencontres au Pavillon #1 – Vernissage de l’exposition temporaire et projection de ‘L’odyssée d’un rêve’ Sabres 2022-04-28 was last modified: by Les Rencontres au Pavillon #1 – Vernissage de l’exposition temporaire et projection de ‘L’odyssée d’un rêve’ Sabres Sabres 28 avril 2022 Landes Sabres

Sabres Landes