2022-05-06 16:00:00 – 2022-05-08 17:00:00

Poil Nièvre Poil Un week-end de ressourcement à destination des femmes pour soulager votre corps, apaiser votre esprit et redonner du peps à votre vie ! Un programme entièrement dédié à votre bien-être, qui allie activités thématiques et repos, vous offrant ainsi une vraie pause pour souffler et vous recharger. Le Domaine d’Ettevaux vous accueille en pension complète dans un cadre de nature exceptionnel, pour vivre un moment unique en partenariat avec Les Z’essentiElles. Sophie Léger, sophrologue diplômée et coach professionnelle, a réuni tous les ingrédients pour vous proposer un vrai retour à l’essentiel : UN RETOUR A SOI pour rééquilibrer le corps & l’esprit et apaiser la sphère émotionnelle. UN RETOUR A LA NATURE pour vous ressourcer au vert et faire le plein d’énergie. UN RETOUR AUX SOURCES pour écouter votre cœur et suivre votre voie. UN RETOUR A LA JOIE pour réveiller votre créativité et partager un moment de plaisir. Mais aussi du temps libre, pour respecter vos envies ou participer aux activités libres proposées tout au long du week-end. Afin de favoriser la richesse des partages et le confort relationnel, le nombre de participantes est limité à 6.

