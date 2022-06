Les rencontres artistiques Biganos, 30 juin 2022, Biganos.

Les rencontres artistiques Salle des fêtes Rue Jean-Zay Biganos

2022-06-30 – 2022-07-03 Salle des fêtes Rue Jean-Zay

Biganos 33380

Expositions de peinture, aquarelle, sculpture, photographie, et peinture sur soie.

9h00-12h30 et 14h30-18h00

Ateliers enfants/parents le dimanche 3 juillet de 11h à 12h et de 15h à 16h

@ville de biganos

