Les Rencontres Arioso : Le duo PRESQUE classique ! Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Les Rencontres Arioso : Le duo PRESQUE classique ! Thiers, 15 mai 2022, Thiers. Les Rencontres Arioso : Le duo PRESQUE classique ! Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers

2022-05-15 – 2022-05-15 Salle Espace Place Saint-Exupéry

Thiers Puy-de-Dôme EUR Fred joue de la guitare comme un orchestre. Frank joue de plein d’instruments incongrus, autant rares que variés. Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers

dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Thiers Autres Lieu Thiers Adresse Salle Espace Place Saint-Exupéry Ville Thiers lieuville Salle Espace Place Saint-Exupéry Thiers Departement Puy-de-Dôme

Thiers Thiers Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiers/

Les Rencontres Arioso : Le duo PRESQUE classique ! Thiers 2022-05-15 was last modified: by Les Rencontres Arioso : Le duo PRESQUE classique ! Thiers Thiers 15 mai 2022 Puy-de-Dôme Thiers

Thiers Puy-de-Dôme