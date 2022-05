Les Rencontres Anisées du château des Creissauds Aubagne, 14 mai 2022, Aubagne.

Les Rencontres Anisées du château des Creissauds Château des Creissauds 44 impasse de la Badiane Aubagne

2022-05-14 – 2022-05-15 Château des Creissauds 44 impasse de la Badiane

Aubagne Bouches-du-Rhône Aubagne

Un évènement autour de la nature et du respect de la biodiversité.

Au programme découverte du domaine et du jardin aromatique, ateliers, activités pour les enfants, pétanque…



Le samedi visite du domaine et récolte de plantes (accès libre) toutes les 30min

11h et 14h – Atelier Pastis (55€ sur réservation)

16h – Masterclass Anisés animée par Guillaume Ferroni (gratuit sur réservation)

17h – Rituel du service de l’Absinthe (gratuit sur réservation, places limitées)

Activités pour les enfants, pétanque toute la journée

18h – «Guinguette des Anisés»



Le dimanche visite du domaine et récolte de plantes (accès libre) toutes les 30min.

12h et 16h – Atelier Pastis (55€ sur réservation)

11h et 14h- Masterclass Anisés animée par Guillaume Ferroni (gratuit sur réservation)

18h – Rituel du service de l’Absinthe (gratuit sur réservation, places limitées)

Activités pour les enfants, pétanque toute la journée.

La Maison Ferroni ouvre ses portes pour vous faire découvrir les techniques d’élaboration de la gamme de spiritueux du créateur Guillaume Ferroni, passionné d’alcools anciens et de plantes aromatiques.

+33 4 91 24 88 91 http://www.ferroni.com/

