Les rencontres à l’échelle Marseille 3e Arrondissement, 8 juin 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Les rencontres à l’échelle Friche Belle de Mai et différents lieux culturels à Marseille 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

2022-06-08 – 2022-06-18 Friche Belle de Mai et différents lieux culturels à Marseille 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Rencontres à l’échelle dédiées à la création contemporaine internationale, rassemblent des écritures, font découvrir des gestes et des volontés de penser le monde, mues par la conviction qu’il est nécessaire de partager ces expériences avec une communauté vivante, celle des spectateur.trice.s.



“Venir de là et aller là



Des rencontres avec des êtres, des paysages et des histoires qui réinventent des origines pour trouver ou retrouver d’où l’on vient.



Internationales, ces rencontres s’attachent à ouvrir et mettre en partage des espaces culturels et artistiques pour donner corps à des distances qui nous relient, à Marseille où le global s’imbrique dans le local, plutôt que de s’y opposer.



Les Rencontres à l’échelle sont traversées par ce que disent et font des voix venues de plus loin et par celles qui se hissent juste à nos côtés : des voix comme autant d’alternatives aux récits dominants, autant de récits qui se risquent à l’intime et racontent comme certaines cultures que les rêves ne s’opposent pas à la réalité.



Le festival s’attache à recontextualiser des expériences dans des formes nouvelles et à se laisser surprendre par des significations imprévisibles.



Trouver un nouveau souffle, prendre d’autres respirations avec des artistes et des œuvres portés par le désir de l’ailleurs et de l’autrement et nous réunir autour d’histoires fortes et vulnérables, ici et maintenant.

Maintenant : avec cette nouvelle temporalité presque estivale, la 17ème édition est une invitation à d’autres heures du jour et de la nuit, entre le dedans et le dehors.



Ici : avec le plus beau de tous les palindromes, à Marseille dont le puissant imaginaire méditerranéen nous situe au carrefour des suds, dont l’identité plurielle et populaire nous relie à tous les suds.”



Julie Kretzschmar & l’équipe du festival.

Les Rencontres à l’échelle, festival international des arts contemporains.

http://www.lesrencontresalechelle.com/

dernière mise à jour : 2022-05-11 par