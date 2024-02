Les Rencontres à l’échelle Marseille 3e Arrondissement, mardi 4 juin 2024.

Les Rencontres à l’échelle Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Les Rencontres à l’échelle, festival international des arts contemporains.

Les Rencontres à l’échelle Bancs Publics, structure résidente de la Friche Belle de Mai à Marseille, sont dédiées aux formes contemporaines du spectacle vivant, théâtre, danse, performance, porteuses d’un récit de l’altérité.



Elles accompagnent et diffusent des démarches engagées, inclusives et novatrices, celles que véhiculent les identités culturelles multiples présentes en France, en Europe et singulièrement à Marseille. Imaginé depuis cette ville à partir de laquelle le projet est ancré, il déploie une diversité d’imaginaires, de formes et de géographies, ouverts sur le monde et qui ont des résonnances locales, internationales et transversales.



Le projet est dédié à la production des formes contemporaines de la création artistique internationale, spécifiquement celles qui émergent depuis les scènes des Suds à travers



– un programme annuel de résidences internationales à la Friche la Belle de Mai

– un festival de création contemporaine consacré aux scènes contemporaines des Suds

– un pôle de production et d’accompagnement d’artistes

– une relation continue avec plusieurs opérateurs européens et du Sud via des projets de coopération



Ces différents axes sont développés en synergie avec les partenaires locaux et internationaux, s’inscrivent en complémentarité avec les autres manifestations du territoire et s’intègrent à une constellation d’événements internationaux.



Le festival est un carrefour favorisant la découverte d’artistes et d’auteur.trice.s, souvent peu identifié.e.s en Europe.

Un festival portant la singularité d’une Fabrique des Suds, entendu comme un espace de création singulier, pluriel et dé-hiérarchisé, qui entrelace Marseille, les pays du pourtour méditerranéen, le Continent africain mais aussi les multiples points d’ancrage de ses diasporas.



Ce projet se déploie ainsi à la fois dans la relation entre des artistes et des habitant.e.s marseillais.es mais également dans la relation entretenue avec certains opérateurs des Suds sur des projets partagés de développement culturel, avec la double ambition d’un rayonnement national et international et celle d’un ancrage local approfondi. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04

fin : 2024-06-16

Friche Belle de Mai Théâtre de la Joliette Zef Montévidéo et différents lieux culturels à Marseille

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Les Rencontres à l’échelle Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-05 par Ville de Marseille