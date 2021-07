Augerolles Augerolles Augerolles, Puy-de-Dôme Les Renc’Arts Disent Augerolles Augerolles Catégories d’évènement: Augerolles

Les Renc'Arts Disent 2021-07-16 20:00:00 – 2021-07-16 22:00:00

Augerolles Puy-de-Dôme Augerolles Le petit bourg d’Augerolles, dans le livradois-forez, s’anime en ces débuts de soirée pour vous offrir des spectacles de rue, théâtre et autres musiques… arts.jeux.roles@gmail.com +33 6 68 14 85 00 http://arts-jeux-roles.e-monsite.com/ dernière mise à jour : 2021-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Augerolles, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Augerolles Adresse Ville Augerolles lieuville 45.72375#3.61777