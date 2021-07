Beaune Beaune 21200, Beaune Les remparts en histoire Beaune Beaune Catégories d’évènement: 21200

Beaune

Les remparts en histoire Beaune, 1 août 2021-1 août 2021, Beaune. Les remparts en histoire 2021-08-01 – 2021-08-01 parking république 21 route de Pommard

Lors de cette visite , notre guide et Emmanuelle Lieby ,conteuse , virevoltent de lieux en lieux entraînant les visiteurs dans la grande histoire mais aussi dans l’imaginaire des contes qui ravira petits et grands .Une visite à faire en famille. La visite s’attarde dans quelques lieux emblématiques sans toutefois faire le tour complet des remparts https://www.helloasso.com/associations/les-amis-des-remparts/evenements/les-remparts-en-histoires Découvrez les remparts autrement .

