du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

**En 30 minutes, participez à une Remise en forme culturelle et découvrez une œuvre ou un édifice !** **Au programme :** – _Voyage roman en Bourgogne – la basilique de Vézelay_ – _Séjour résidentiel à Marseille – la Cité radieuse de Le Corbusier_ – _Voyage imaginaire à Londres – le Crystal Palace_ – _Plongez dans une station balnéaire des sixties – La Grande-Motte_ – _Tour express au Palais de Chaillot_ Et en exclusivité, une _Remise en forme allongée_ sous la reproduction grandeur nature de la _coupole de la cathédrale de Cahors_, pour une découverte tout en douceur de ce chef-d’œuvre du musée. _Samedi et dimanche de 11h30 à 18h : une Remise en forme culturelle toutes les 30 minutes_

Accès libre à cette activité, sans réservation, sauf pour la Remise en forme allongée pour laquelle l’inscription se fait sur place

Venez aux Remises en forme culturelles de la Cité de l’architecture & du patrimoine, pour une visite dynamisante et vivifiante ! Cité de l’architecture et du patrimoine 1 place du Trocadéro 75116 Paris Paris Paris

