Les reliques mécaniques Compiègne, mardi 6 février 2024.

Regard de 20 artistes sur l’automobile…

Œuvres de Jef Aérosol, Charlelie Couture, Homek, M. Chat, Jérôme Mesnager, Alban Rotival (Agrume), Fabien Verschaere…

La fin de l’ère de l’automobile thermique marque un tournant en ce nouveau siècle et les artistes se font les témoins visuels de cette évolution. Toiles, sculptures et installations reflètent ici la transition vers la mobilité électrique avec un réalisme cru. Les artistes manient par leurs techniques diverses l’immortalisation et la disparition des moteurs à combustion, utilisant des couleurs vives pour représenter cette métamorphose. Les sculptures, fabriquées à partir de pièces de voitures obsolètes, deviennent des mémoriaux industriels.

L’automobile fascine, c’est une des plus grandes inventions de l’homme. Cette exposition inédite proposée par l’Espace Jean Legendre saura captiver les spectateurs par ces représentations tangibles de la nouvelle ère. La mécanique dépassée devient une source d’inspiration, chaque œuvre étant un commentaire sur la nécessité du changement.

Vernissage le 6 février à 19h300 .

Place Briet d’Aubigny

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-06 14:00:00

fin : 2024-05-28 18:00:00



