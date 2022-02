Les relations hommes-femmes dans le monde médical : Quelles évolutions ? Quelles influences sur les pratiques médicales et soignantes ? Centre Sèvres, 9 avril 2022, Paris.

Les relations hommes-femmes dans le monde médical : Quelles évolutions ? Quelles influences sur les pratiques médicales et soignantes ?

Centre Sèvres, le samedi 9 avril à 09:30

_En collaboration avec la Maison Médicale Jeanne Garnier et le Réseau Santé, Soins & Spiritualités (RESSPIR)_ En 1875, Madeleine Brès est la première femme française à passer un doctorat de médecine. La même année, dans son ouvrage La femme-médecin, le Dr Richelot affirme : « Les jeunes femmes qui ont assez peu de pudeur et de bon goût pour entrer dans une carrière si mal appropriée à leur sexe, ne paraissent pas se douter de ce qu’elles sacrifient ». Il désigne encore les qualités et aptitudes attendues du médecin comme « le contraire de la nature féminine ». En 2021, la situation a radicalement changé et ces stéréotypes n’ont plus cours. En reste-t-il d’autres ? Pour les moins de 40 ans, les femmes représentent 65% des jeunes médecins généralistes, 62% des spécialistes médicaux mais avec de grandes variations selon les spécialités, et 48% des spécialistes chirurgicaux. Quelles sont les influences avérées de cette féminisation sur la profession médicale (modalités de relation, accès au soin, rapport à la parole et au corps, autorité, disponibilité, accès aux carrières prestigieuses, etc.) ? Quels sont les effets sur la profession médicale d’une volonté toujours plus affirmée, notamment par les femmes, réclamant une meilleure articulation entre vie personnelle, vie familiale et vie professionnelle ? Quelles sont les conséquences des dénonciations de plus en plus manifestes du sexisme, des harcèlements et des discriminations sur les relations hommes-femmes dans la profession ? Cette journée d’études abordera ces questions en donnant la parole aux médecins et aux étudiants en médecine, et en convoquant des analyses sociologiques. Avec : * **Marie-Laure CHARKALUK** * **Muriel DEROME** * **Frédéric MOUNIER** * **Bruno SAINTÔT** , sj, DEA philosophie (Lyon III), DEA théologie (Centre Sèvres), maître-assistant en philosophie, responsable du Département Ethique biomédicale, recherches sur le lien entre anthropologie (philosophique et théologique) et éthique. * **Jean-Louis VILDÉ**

ouvert à tous sur inscription

Journée d’études

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T17:00:00