Nantes Maison de l'Habitant Loire-Atlantique, Nantes Les relations de voisinage : connaître les règles pour éviter les conflits Maison de l’Habitant Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les relations de voisinage : connaître les règles pour éviter les conflits Maison de l’Habitant, 30 novembre 2021, Nantes. 2021-11-30

Horaire : 18:00 19:00

Gratuit : oui Sur inscription **Webconférence** Comment la loi organise-t-elle votre espace de vie? Quels sont les troubles de voisinage les plus courants et comment les résoudre (bruits, animaux, etc.) ? Au cours de cette webconférence, nous vous donnerons les clés de lecture pour prévenir toute situation litigieuse. Sur inscription sur adil44.fr Maison de l’Habitant adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://www.adil44.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Maison de l'Habitant Adresse 12 Rue Président Edouard Herriot Ville Nantes lieuville Maison de l'Habitant Nantes